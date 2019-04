Frana sul lago: Statale 36 verso la Valtellina interrotta. Lo smottamento, avvenuto all’altezza di Lierna, sta paralizzando il traffico che viene deviato sulle arterie cittadine.

Frana sul lago: Statale 36 verso la Valtellina interrotta

Da ieri, giovedì 25 aprile, la Statale 36 è interrotta, verso la Valtellina e verso Lecco, a causa di una frana che si è verificata intorno alle 19. Lo smottamento è avvenuto all’altezza di Lierna dove grossi massi si sono staccati dal fianco della montagna e sono piovuti sulla Statale, fortunatamente senza provocare feriti.

QUI POTETE VEDERE TUTTE LE FOTO DELLO SMOTTAMENTO

Traffico congestionato

Questa mattina la situazione della viabilità, come riportano i nostri collegi del GiornalediLecco.it, è davvero critica. La Statale infatti è interrotta in entrambe le direzioni e, per chi è diretto verso Colico, l’uscita obbligatoria è quella di Abbadia Lariana. Mentre per chi dalla Valtellina deve scendere verso Lecco, l’uscita è quella di Bellano. In entrambi i sensi di marcia un lungo serpentone di auto e tir sta praticamente paralizzando il traffico.

Tecnici preoccupati per la galleria danneggiata

Quel che più preoccupa i tecnici, al lavoro in queste ore per cercare di capire l’entità del danno, è il fatto che uno dei massi precipitati abbia colpito anche la galleria Scoglio. L’arcata è rimasta gravemente danneggiata e al momento non è ancora chiaro quando potrà essere riaperta la Statale 36.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU GIORNALEDILECCO.IT