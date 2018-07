Sono in aumento furti, vandalismi e danneggiamenti a Desio, sia in zona stazione che nell’area limitrofa al centro sportivo comunale. Come potenziare la sorveglianza? A fare la segnalazione in Consiglio comunale e a chiedere un intervento che vada incontro alla sicurezza dei cittadini, è stato il consigliere di maggioranza del Pd, Angelo Russi.

Episodi anche di giorno

«Succedono anche in pieno giorno» ha fatto notare l’esponente del centrosinistra, richiedendo l’intervento dell’assessore alla Sicurezza, Jennifer Moro. «Ci stiamo attivando – ha replicato l’assessore, intervenendo in Aula – Per poter implementare la videosorveglianza e tenere sotto controllo aree come il parcheggio della stazione, avevamo pensato di partecipare al bando di finanziamento messo a disposizione dal ministro Minniti, che prevede interventi per situazioni di criticità di questo genere». In particolare le telecamere, con la possibilità di leggere la targa, in modo da poter risalire più facilmente agli eventuali responsabili, nel momento in cui verranno installate. Potrebbero interessare la zona via Tagliabue e XXV Aprile.