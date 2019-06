Giussano, anziano investito in via Turati. E’ in gravi condizioni.

L’incidente poco dopo le 11

Giussano, anziano investito in via Turati. Sono piuttosto serie le condizioni di un anziano di 87 anni, che è rimasto vittima di un brutto incidente in via Turati, strada in mezzo ai campi, tra Mariano e Giussano; la via è piuttosto stretta, ma è spesso utilizzata dagli automobilisti come scorciatoia. L’incidente è avvenuto attorno alle 11, all’altezza del numero civico 18, circa a metà della strada. L’anziano stava camminando a bordo strada quando è stato preso in pieno da una Ford Fiesta bianca. Violentissimo l’impatto. L’uomo è finito sul parabrezza dell’auto, sfondandolo.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati in codice rosso automedica, ambulanza e due pattuglie di agenti della Polizia locale di Giussano. I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure, e cercato di stabilizzare l’anziano, che era in gravissime condizioni.