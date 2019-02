Giussano: bambina di tre anni trovata sola per strada. Intervengono i carabinieri.

E’ successo questa mattina

Giussano: bambina di tre anni trovata sola per strada. Intervengono i carabinieri. E’ successo questa mattina, attorno alle 9 in via A. De Gasperi altezza dell’Ufficio Postale. In seguito a una segnalazione, i militari della stazione di Giussano sono arrivati sul posto poichè lungo la strada era stata vista una bambina di 3 anni , sola, in mezzo alla carreggiata. I carabinieri sono intervenuti immediatamente prendendo in consegna la minore e, dopo averla affidata ai servizi sociali comunali, hanno provveduto a rintracciare la mamma, una cittadina ucraina 24enne, ragazza madre.

La ricostruzione della vicenda

Dagli accertamenti e verifiche fatte dai militari, sembrerebbe che la bambina si sia allontanata mentre era in casa con la madre, dopo aver aperto da sola la porta dell’appartamento e il cancello esterno del condominio. Completate tutte le formalità di rito, la piccola, che era in perfetto stato di salute, è stata ripresa in affidamento alla madre, non essendo emerse particolari controindicazioni.