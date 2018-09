Giussano, tragedia in casa: il ragazzino di 16 anni non ce l’ha fatta.

Tragedia in città

Giussano, tragedia in casa: il ragazzino di 16 anni non ce l’ha fatta. Comunità sconvolta dopo la terribile notizia che si è diffusa in queste ore. Il ragazzino di 16 anni che ieri pomeriggio è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Carate è deceduto. Ambulanza, auto medica ed elisoccorso ieri pomeriggio sono arrivati presso l’abitazione della famiglia, in centro, per prestare soccorso. Le sue condizioni erano disperate e non ce l’ha fatta. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti di Polizia locale.