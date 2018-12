Grave incidente tra due auto a Desio questa notte. Feriti tre giovani tra i 25 e i 28 anni. Malore per una 19enne a Varedo. Altro incidente a Desio.

Grave incidente a Desio

Diversi interventi questa notte da parte dei soccorritori in Brianza. Quello più impegnativo a Desio, in via Milano, dove alle tre si è verificato un grave scontro tra due auto. Tre i ragazzi coinvolti: si tratta di un 25enne, un 26enne e un ragazzo di 28 anni. Sul posto due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Dei tre giovani coinvolti, due sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Desio e Monza, in codice giallo.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Desio per accertare la dinamica dello scontro.

Malore a Varedo

Tra gli altri interventi segnaliamo un malore di una ragazza di 19 anni a Varedo, in via Merano. Sul posto la croce rossa di Nova Milanese che ha trasportato la giovane all’ospedale di Desio.

Incidente a Barlassina

Infine segnaliamo un altro incidente a Barlassina, intorno alle due. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate in corso Milano e nell’impatto sono rimasti feriti un 56enne e un 57enne. Fortunatamente nessuna grave conseguenza: entrambi se la sono cavata con lievi ferite e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale. Sulla dinamica indagano i Carabinieri della compagnia di Seregno.