Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Cesano Maderno: in una ditta al Villaggio Snia, in via Sicilia, un operaio di 58 anni si è amputato l’avambraccio destro.

Infortunio sul lavoro alla Snia

L’incidente si è verificato poco prima delle 8: immediata la chiamata ai soccorsi, allertati in codice rosso. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasferirlo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo non è in pericolo di vita.

Rilievi affidati alla Polizia locale

In via Sicilia sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale, che stanno effettuando i rilievi di rito. Ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente.