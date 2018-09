Grave malore a Bovisio Masciago per un anziano di 89 anni. Il pensionato si è sentito male poco prima delle 14 in via Comasinella all’altezza del civico 72.

Grave malore a Bovisio Masciago

Le condizioni dell’89enne sono apparse subito gravi tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Purtroppo le condizioni dell’anziano erano molto gravi tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale a Desio in codice rosso.

A Carate un uomo è caduto dalla bicicletta

A Carate Brianza un uomo è caduto dalla bicicletta in via San Michele al Carso. E’ accaduto intorno a mezzogiorno. Si tratta di un 55enne che è stato soccorso da un’ambulanza dell’Avis Meda. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi di rito.

A Seregno incidente stradale in via Carlini

Un incidente stradale si è invece verificato a Seregno intorno alle 14.20 in via Carlini. Per cause ancora da accertare un ragazzo di 31 anni è finito contro un ostacolo. Inzialmente i soccorsi sono stati attivati in codice giallo. All’arrivo dell’ambulanza del Seregno Soccorso le sue condizioni sono migliorate e il 31enne è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde.