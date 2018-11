Grave malore per un 30enne a Cesano Maderno. L’uomo soccorso in via Marconato in codice rosso. Poi l’allarme è rientrato.

Un uomo di 30 anni si è sentito male questa notte a Cesano Maderno. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Marconato. Immediati i soccorsi: sul posto ambulanza e automedica in codice rosso. Dopo i primi accertamenti sul posto l’allarme è rientrato. Il 30enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita.