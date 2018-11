Grave ribaltamento a Seregno: ferita una donna di 31 anni. Aggressione a Lissone: 59enne portata in ospedale

Grave ribaltamento a Seregno: ferita una 31enne

Diversi interventi questa notte da parte dei soccorritori brianzoli. Il più importante a Seregno dove intorno alle 2 si è verificato un grave incidente. Per cause ancora in corso d’accertamento una vettura guidata da una 31enne si è ribaltata in via Gorizia.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, la croce rossa di Desio, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Seregno. Si è temuto il peggio ma la 31enne al volante è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. La donna è stata portata in ospedale a Desio.

Aggressione a Lissone

Intervento dei soccorritori anche questa mattina all’alba, 6.15, per un’aggressione avvenuta in via della Pinacoteca a Lissone. I soccorsi sono arrivati sul posto per una donna di 59 anni rimasta ferita e portata in ospedale in codice verde. Indagano i Carabinieri di Desio.