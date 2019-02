Gravissimo infortunio sul lavoro a Meda: elisoccorso in via Gagarin. Un uomo, 50 anni, è precipitato da un’altezza di 4 metri in un cantiere. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Gravissimo infortunio sul lavoro a Meda

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 febbraio 2019 a Meda.

Intorno alle 13.30 un operaio che stava lavorando all’interno del cantiere di costruzione dell’Istituto Auxologico Italiano di via Gagarin, per cause ancora in fase d’accertamento, sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri.

L’uomo, 50enne, è stato prontamente soccorso dal 118 intervenuto sul posto con ambulanza ed elisoccorso. I soccorsi sono ancora sul posto dove sono arrivati anche i Carabinieri di Meda e la Polizia locale.

Ieri altro grave incidente sul lavoro

Ieri sempre in Brianza si è verificato un altro gravissimo infortunio a Desio. Un 53enne è rimasto schiacciato a causa di un cedimento di terra in un cantiere. Trasportato d’urgenza in ospedale è spirato poco dopo l’arrivo.

