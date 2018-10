Il maltempo colpisce anche Desio, Meda e Lentate. A Cesano scuola materna allagata e bimbi a casa. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti, tettoie pericolanti, e recinzioni divelte.

Maltempo in Brianza: scuola materna allagata a Cesano

Oltre alla zona di Monza, il maltempo ha colpito anche in provincia. La situazione più critica al momento si registra a Cesano Maderno dove la scuola materna del villaggio Snia è stata chiusa questa mattina per allagamenti e tutti i bambini, circa 200, sono stati mandati a casa. Solo una ventina sono stati ospitati nella scuola Mauri.

Nell’istituto di via Riccione si sono registrati allagamenti nelle parti comuni e in un’aula adibita a laboratorio. La corrente elettrica è saltata e non è stata ancora ripristinata. Sul posto questa mattina l’assessore all’istruzione di Cesano insieme ad un dirigente tecnico per valutare la situazione. Al momento sono in corso le operazioni di pulizia delle gronde, intasate di foglie, e lo staff della struttura è in attesa di sapere se domani l’istituto potrà riaprire o meno.

Piove dentro l’Itis Fermi di Desio

Disagi anche all’Itis Fermi a Desio dove si registrano alcune infiltrazioni d’acqua, tamponate con i secchi.

Danni per il vento forte

Il vento forte e le piogge rendono difficile la circolazione a Lentate dove, come sempre accade in questi casi, è allagato il sottopasso di via Padova. Mentre a Meda, in via Solferino, una recinzione di un cantiere è stata divelta dal vento e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per un albero che si è spezzato in via Matteotti. Infine, ancora a Cesano, i Vigili del fuoco sono impegnati in questi minuti in una verifica di una tettoia pericolante in via Pellico.