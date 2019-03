Il rap di due novesi invita i giovani a donare sangue. Niox e SiSca sostengono l’Avis cantando “Un dono per la vita” il video è stato girato al Centro Formentano di Limbiate

“C’è bisogno di un amore universale, un gesto solidale, domani potrebbe salvare me”. Un ritornello dal messaggio chiaro e diretto quello della canzone “Un dono per la vita”, scritta dal rapper di Nova Milanese Massimo Minniti, 22 anni, in arte Niox. Il brano è la colonna sonora di Avis provinciale di Monza e Brianza, che ha scelto proprio di affidarsi alla creatività di questo artista emergente per esortare i giovani a donare il sangue. A cantare il ritornello, al fianco di Niox, c’è la sua fidanzata, Francesca Di Modugno, 24 anni, alias SiSca, novese anche lei.

Il brano è su You Tube

Il video, uscito da pochi giorni sul canale You Tube del cantante e già postato su varie pagine delle sezioni Avis, è stato girato al centro Formentano di Limbiate, uno dei principali presidi di raccolta di sangue e plasma della zona, dove donano numerosi brianzoli.

Progetto nato a un evento benfico

Il progetto della canzone è nato a novembre durante un evento benefico a Nova Milanese, dove il duo rap ha debuttato sul palco per una serata di raccolta fondi. “Il presidente dell’Avis provinciale mi ha chiesto di scrivere una canzone che potesse sensibilizzare i giovani al tema della donazione e io ho accettato subito – ha raccontato Niox – mi ha dato un po’ di materiale per documentarmi e ho composto la canzone seguendo la mia ispirazione”.

“Salva una vita”

“Salva una vita” è l’esortazione ricorrente di Niox mentre nel video cammina per i corridoi del centro Formentano e poi insieme a SiSca si accomoda sulle poltrone dove vengono effettuate le donazioni. “Questa esperienza è stata davvero spettacolare, un progetto molto importante che ci è servito per crescere musicalmente – ha notato Niox – ora stiamo pensando di iscriverci all’Avis per diventare anche noi donatori”.

Amore e musica

Niox e SiSca stanno insieme da ottobre 2016, uniti dall’amore e dalla musica. “Io ho sempre scritto canzoni ma ero timido – ha ammesso Massimo – pensare di salire su un palco o andare in sala di registrazione mi era difficile, lei però mi ha spronato e adesso ho già fatto due esibizioni live”.