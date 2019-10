Incassa il reddito di cittadinanza e intanto lavora. In nero. Nei guai un’estetista. La donna è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Seveso nel corso di un controllo in un salone di bellezza di Cesano Maderno.

Durante l’operazione, ribattezzata “Lipstick”, le Fiamme gialle di Seveso hanno identificato tutti i dipendenti del salone di bellezza. Hanno così scoperto che intenta a svolgere l’attività lavorativa c’era anche una estetista non regolarmente assunta. I successivi e più approfonditi controlli hanno permesso ai finanzori di accertare che la donna incassava indebitamente l’assegno mensile del sussidio.



Maxi multa per il titolare del salone

L’estetista è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Monza. Sono inoltre state avviate le procedure previste per fare decadere l’erogazione del beneficio economico nei suoi confronti. Per il datore di lavoro è invece scattata la maxi sanzione, pari a 12mila euro, prevista per lavoro nero. L‘azione delle Fiamme gialle di Seveso rientra in un più ampio piano di contrasto al sommerso da lavoro programmato dal comando provinciale di Monza.