Incendio alla Snia di Cesano Maderno, a fuoco un capannone. Allarme intorno alle 15 in via Groane in un’azienda che produce divani gestita da un cinese.

Pompieri al lavoro per domare l’incendio

Sul posto si sono portati vari mezzi dei vigili del fuoco arrivati da diversi comandi della zona, oltre ai carabinieri, Polizia provinciale e all’ambulanza del 118. Chiusa la strada e traffico deviato da via Marconato. Altissima la colonna di fumo che è stata avvistata a distanza di parecchi chilometri. Subito al lavoro i pompieri per cercare di domare le fiamme e di evitare che si propagassero ulteriormente. Seguono aggiornamenti.