Incendio Snia Cesano Maderno: in questo momento sono arrivati molti mezzi dei Vigili del fuoco anche un carro-schiuma da Milano e compreso il nucleo NBCR (Nucleare, biologico, chimico e radioattivo), che dovrà assicurare che l’aria non sia tanto inquinata da far prendere contromisure.

Incendio Snia Cesano

Ecco la videogallery dei primi interventi per la messa in sicurezza del vasto comparto produttivo, interessato dall’incendio per una percentuale considerevole, almeno dalle prime informazioni. Attorno allo stabilimento, nonostante il pericolo, tantissimi i curiosi assiepati nello scorgere i nuvoloni neri che salgono al cielo.