Incidente a Carate: furgoncino si ribalta in via Rivera. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30. Illesi gli automobilisti.

Incidente poco prima delle 11.30 in via Rivera a Carate Brianza. Per cause ancora da accertare una Jeep e un furgoncino si sono scontrati all’altezza del civico 34. Dopo l’impatto quest’ultimo si è anche ribaltato.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Carate, la Polizia locale e un mezzo di soccorso della croce verde lissonese.

I volontari, dopo i primi accertamenti sul posto, fortunatamente non hanno disposto il trasferimento in ospedale per nessuna della persone coinvolte, che sono uscite illese dai rispettivi abitacoli.