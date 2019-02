Incidente a Desio poco dopo le 12 di oggi, mercoledì 13 febbraio, in via Mascagni. Coinvolti un furgone e un’auto che a seguito dell’impatto si è ribaltata.

Incidente in via Mascagni

In base a una prima ricostruzione, il conducente del furgone, adibito alla consegna dei pasti, stava procedendo lungo via D’Annunzio quando, per motivi al vaglio degli agenti della Polizia locale accorsi sul posto, è andato a impattare contro un’auto che stava percorrendo via Mascagni in direzione centro. A seguito dell’urto il veicolo, sul quale c’era anche un cane, si è ribaltato, andando a colpire anche il marciapiede.

Sul posto vigili del fuoco e ambulanze

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito, si sono subito portati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli. Per soccorrere i feriti sono intervenute due ambulanze, una della Croce bianca di Cesano Maderno e una della Croce verde di Lissone, e un’automedica. Inizialmente i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, poi agli operatori la situazione è apparsa meno grave del previsto. Entrambe le persone coinvolte sono state trasferite in ospedale in codice giallo.