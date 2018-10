Incidente in Milano Meda ieri sera, poco prima delle 21, nel tratto tra Meda e Barlassina, in direzione Nord.

Incidente in Milano Meda

Il sinistro ha coinvolto più veicoli poco prima dell’uscita di Barlassina. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale, prontamente accorsi sul posto. Secondo l’azienda regionale emergenza urgenza sarebbero 8 le persone coinvolte, fortunatamente non in modo grave, trasferite in codice verde agli ospedali di Desio e Carate Brianza.

L’impatto poco prima della chiusura dello svincolo di Lentate

L’impatto è avvenuto poco prima della chiusura dello svincolo di Lentate, previsto dalle 21 di ieri alle 6 di stamattina, per messa in sicurezza della pavimentazione stradale. La Provincia di Monza e Brianza aveva infatti avvisato della chiusura notturna totale della carreggiata nord direzione Como nel territorio di Lentate sul Seveso e che l’uscita obbligatoria era la numero 13, quella in corrispondenza di Barlassina. Alcuni automobilisti hanno pensato che il rallentamento fosse dovuto a questa chiusura temporanea, invece c’era stato un incidente.

