Dacci oggi il nostro “botto” quotidiano in Super. Ennesimo incidente in Statale 36, arteria che continua a confermarsi la strada più pericolosa d’Italia. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, venerdì 29 novembre 2019, in carreggiata sud, quindi in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Annone Brianza , al confine con la Brianza.

Ennesimo incidente in Statale 36

Violento il botto tra due auto che viaggiavano in direzione Milano.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada mentre la centrale operativa dell’agenzia regionale di emergenza e urgenza ha dirottato in super e i volontari di Lecco Soccorso a bordo dell’ambulanza. In campo anche i Vigili del Fuoco che erano già in super dove erano intervenuti per un camion in avaria.

Ferito un anziano

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, e tra queste un uomo di 82 anni che è ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e incolonnamenti verso Milano.