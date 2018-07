Mamma colta da malore alla guida dell’auto. Questo il motivo dell’incidente avvenuto domenica in via Ferravilla, a Desio. Con lei sulla vettura anche due bimbi, uno di tre e uno di cinque anni.

Il racconto della mamma

A raccontare cosa è effettivamente avvenuto è stata proprio la mamma, residente a Limbiate. “Sono svenuta mentre guidavo la mia macchina – dice – Stavo andando a casa ed è successo tutto all’improvviso, mentre mi trovavo vicino alla rotatoria. Quando mi sono svegliata mi sono ritrovata sulla barella accanto a mio figlio”. Ferito il bimbo più grande, di sette anni, fortunatamente non in modo grave. La donna è poi stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio per le cure.

La ricostruzione dell’incidente affidata ai Carabinieri

A quanto risulta da una prima ricostruzione, la donna alla guida della sua macchina all’improvviso, in seguito al malore, ha perso il controllo del volante, finendo contro una prima macchina, per poi continuare la sua corsa e finire contro una seconda e una terza vettura. L’incidente si è verificato poco dopo le 19 di domenica. Gli automobilisti che viaggiavano sulle quattro vetture sono stati assistiti dal personale sanitario e trasportati agli ospedali di Desio e di Monza per le ferite riportate. I carabinieri della Compagnia di Desio si stanno occupando della ricostruzione. Sul posto anche l’automedica.