Incidente sul lavoro anche a Lentate: operaio precipita in cantiere, è gravissimo. L’infortunio intonro alle 16.30 in via Don Gnocchi a Camnago, frazione di Lentate.

Altro grave incidente sul lavoro, il secondo nella giornata di oggi mercoledì 26 febbraio. Un operaio di 61 anni, intorno alle 16.30, è precipitato all’interno del cantiere nell’area dell’ex parco militare di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

In base ad una prima ricostruzione l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause non ancora accertate, sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri riportando serie ferite alla testa.

Prontamente intervenuti sul posto i soccorsi del 118 che, tramite autolettiga, hanno trasportato il 61enne in codice rosso presso l’Ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo del grave infortunio sono intervenuti anche i Carabinieri in supporto a Polizia Locale di Lentate sul Seveso, organo quest’ultimo che procede unitamente all’ATS BRIANZA di Desio.

Altri due gravi infortuni a Meda a Desio

Nel primo pomeriggio un altro grave infortunio sul lavoro si è verificato a Meda, sempre all’interno di un cantiere. Anche in questo casi si è trattato di un operaio precipitato da un’altezza di circa 4 metri e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano.

Ieri invece un altro dramma sul lavoro a Desio dove un operaio di un 53enne è rimasto schiacciato a causa di un cedimento di terra in un cantiere. Trasportato d’urgenza in ospedale è spirato poco dopo l’arrivo.