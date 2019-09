Incidente sulla Sp 6 a Macherio: ferito un 41enne. Il sinistro è avvenuto poco prima di mezzogiorno e ha visto coinvolte un’auto e una moto.

Incidente poco prima di mezzogiorno sulla Sp 6 a Macherio. Il sinistro ha visto coinvolte un’auto e una moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. A seguito dell’impatto è rimasto ferito, solo lievemente, un 41enne. L’uomo è stato visitato dai volontari della croce verde lissonese e poi trasportato in ospedale a Monza.

Sul posto per accertarsi della dinamica dello scontro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Macherio.