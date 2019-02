Incidente tra più auto sulla Statale 36. Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti sette veicoli. Le persone soccorse sono otto. Nessuno in gravi condizioni.

Incidente tra più auto sulla Statale 36: pesanti rallentamenti

Incidente tra diversi veicoli poco dopo le 10.30 sulla Statale 36, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Carate e Verano-Paina. In base alle prime informazioni nello scontro sarebbero rimasti coinvolti sette veicoli. Sul posto sono intervenute tre ambulanze (provenienti da Biassono, Meda e Cesano Maderno) l’automedica e i Vigili del Fuoco. Per verificare l’esatta dinamica dell’incidente si è portata sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale.

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sono otto le persone che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Tre di queste sono state portate in ospedale. Nessuno, fortunatamente, sarebbe rimasto ferito gravemente.

Intanto, a causa dell’incidente, si segnalano pesanti rallentamenti alla circolazione.