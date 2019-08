Un canturino ha perso la vita oggi, lunedì 19 agosto 2019, sulla Concarena, in Val Camonica, mentre è stato recuperato un seregnese precipitato in un dirupo in Val Brembana. Sempre ieri, un altro escursionista è stato salvato dopo esser finito in un burrone mentre cercava funghi.

Morto un brianzolo

Come riporta GiornalediComo.it, arrivava dalla Brianza comasca, più precisamente da Cantù, R.V., 38enne precipitato poco dopo le 7 di questa mattina sulla Concarena, media Valle Camonica. Il Cnsas ha ricevuto un allertamento per un infortunio alpinistico, il recupero del corpo è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di elisoccorso in un canalone.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Incidenti in montagna

Un altro brianzolo, questa volta residente in provincia Mb, esattamente a Seregno, ha avuto un incidente in montagna ieri dalle parti di San Giovanni Bianco, nell’alta Valle Brambana bergamasca. E’ finito in un burrone mentre passeggiava con amici nel pomeriggio: è stato recuperato con diversi traumi solo in serata a una settantina di metri più in basso. Si trova ora all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.



Cercava funghi in Valsassina

Come riporta GiornalediLecco.it, sempre ieri, terzo brianzolo, questa volta della Brianza Lecchese, coinvolto in un incidente in montagna. Mentre cercava funghi in Valsassina è caduto per un centinaio di metri in un burrone all’Alpe Agueglio, comune di Esino Lario. Sul posto l’elisoccorso da Como, richiesta anche la presenza delle squadre territoriali. È stato necessario tagliare alcuni alberi per eseguire le manovre con il verricello, poi c’è stato il recupero del ferito, 59 anni.