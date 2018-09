Infortunio per un 73enne a Macherio. L’uomo soccorso in via Cantù dopo una probabile caduta da una scala e portato al San Gerardo.

Infortunio per un 73enne a Macherio

Un anziano di 73 anni è stato soccorso questa mattina poco prima delle 9 a Macherio per un brutto infortunio. L’uomo si trovava in via Cantù e secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe precipitato, molto probabilmente da una scala.

Dopo la chiamata al 118 sul posto è arrivata la croce verde di Lissone assieme alla Polizia locale di Macherio. L’anziano è stato trasferito al San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice giallo. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.