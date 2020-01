Tir fuori strada al confine tra Verderio e la zona industriale di Sulbiate. L’episodio è accaduto attorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 15 gennaio.

L’episodio è accaduto attorno alle 9.30 di questa mattina lungo via Biffi, la strada che dalla zona industriale di Sulbiate conduce a Verderio Inferiore. Per cause non meglio precisate il conducente di un grosso tir ha perso il controllo, finendo con il rimorchio fuori dalla carreggiata. L’incidente non ha provocato nessun ferito, ma si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Merate per avviare le operazioni di rimozione del mezzo (è stato richiesto l’intervento anche di una gru da Lecco). Sul posto anche la Polizia Locale di Ronco e Sulbiate per gestire in sicurezza il traffico lungo l’arteria.