E’ successo ieri sera

Lazzate, malore in agriturismo: bambina trasportata in elisoccorso all’ ospedale di Bergamo. Grande spavento ieri sera, poco prima delle 20 in via Vittorio Emanuele, all’agriturismo “Il Roccolo”. Una bambina di 2 anni si è sentita male e immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza e in pochi minuti anche l’elisoccorso. La bimba è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni, per accertamenti.