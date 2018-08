Lieve malore per un 25enne a Desio. Il ragazzo è stato soccorso dall’ambulanza cittadina questa notte alle quattro.

Un giovane di 25 anni è stato soccorso questa notte dalla croce rossa di Desio, in via Matteotti. la chiamata al 118 è arrivata poco dopo le quattro. Il 25enne si è sentito male, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, all’interno di un esercizio pubblico. Dopo l’arrivo dell’ambulanza il giovane è stato visitato e fortunatamente le sue condizioni sono apparse subito buone. E’ stato comuqneu portato in ospedale a Desio per accertamenti in codice verde.