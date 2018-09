Lievi malori questa notte in Brianza. Due persone in ospedale per accertamenti.

Lievi malori in Brianza

Un 43enne e un 64enne sono finiti in ospedale questa notte dopo aver accusato lievi malori. E’ accaduto a Limbiate e a Monza. Il primo è stato soccorso in via Manzoni questa notte alle 3. Sul posto la croce bianca di Cesano che dopo le prime cure ha trasferito il 43enne in ospedale a Paderno Dugnano.

Il 64enne invece si è sentito male in corso Milano a Monza ed è stato soccorso dalla croce rossa di Monza e Brianza che è arrivata sul posto insieme ai Carabinieri. L’uomo portato al San Gerardo per accertamenti, sta bene.