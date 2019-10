Malore al mercato: muore donna di 64 anni. La 64enne è stata portata al San Gerardo in codice rosso ma è morta poco dopo.

Ha accusato un grave malore mentre si trovava al mercato, si è accasciata a terra e ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi. E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 10 in via Donizetti a Macherio: vittima una donna di 64 anni residente in paese.

Dopo la chiamata al 118 sul posto sono accorsi i volontari della croce bianca di Besana e il medico che purtroppo hanno constatato la criticità della situazione. Dopo le prime cure i soccorritori hanno trasportato la donna all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Qui purtroppo è spirata poco dopo.