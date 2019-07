Malore in ditta a Desio, questa mattina intorno alle 9: grave un 56enne.

Malore in ditta per un 56enne

E’ successo in un impianto lavorativo in via Commercio. Un 56enne si è accasciato improvvisamente, dopo aver accusato un malore. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi, che hanno quindi immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce verde di Lissone e un’automedica, i cui sanitari, dopo aver prestato le prime cure al 56enne, lo hanno trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.