Malori a Seveso e a Monza: due persone in ospedale. Le condizioni più critiche quelle di un 56enne portato a Desio in codice giallo.

Malori a Seveso e a Monza: due persone in ospedale

Due interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa. Il più serio a Seveso dove alle 4.30 è stato soccorso un 56enne per un malore. L’uomo è stato raggiunto, dopo la chiamata ai soccorsi, in via Vittorio Veneto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito abbastanza serie. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in ospedale a Desio in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Altro malore, sempre nella notte a Monza, in via Quintino Sella. Qui poco prima delle due un 45enne ha accusato un malore ed è stato soccorso dai volontari della croce rossa di Monza e Brianza. Fortunatamente le sue condizioni, dopo i primi accertamenti sul posto, sono risultate meno gravi ma il 45enne è stato comunque portato al Policlinico di Monza per accertamenti, dove è arrivato in codice verde.