Due interventi di soccorso nella notte in Brianza. La prima chiamata al 118 è arrivata intorno alle 2.15 per un incidente stradale a Cesano Maderno. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenze urgenza si è trattato di un impatto contro un ostacolo lungo la Nazionale dei Giovi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Cesano Maderno e l’auto con il medico a bordo, i carabinieri della compagnia di Desio e i Vigili del fuoco. Fortunatamente il ragazzo alla guida dell’auto, un 26enne, ha riportato solo lievi ferite. E’ stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Desio.

Sempre nella notte, intorno alle 2.40, la croce rossa di Paderno Dugnano si è portata nel piazzale della stazione di Varedo per un malore di un 43enne. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale a Desio per ulteriori esami.