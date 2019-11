Maltempo cade un albero in piazza a Varedo. Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre la pianta si è abbattuta al suolo

Maltempo cade un albero in piazza a Varedo

Un grosso albero si è sradicato nella notte tra giovedì e venerdì, a causa del maltempo. E’ successo intorno alle 2,30. La pianta si trova in un’aiuola situata sul piazzale della chiesa Santi Pietro e Paolo, accanto al monumento ai caduti di Varedo. Nonostante la vicinanza dell’albero alla strada, cadendo, non ha invaso la carreggiata, quindi non è stato necessario un intervento urgente dei vigili del fuoco

Area transennata

L’indomani mattina, venerdì, la Polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area transennadola con del nastro bianco e rosso per segnalare il pericolo rappresentato dalla pianta caduta. Nei prossimi giorni si interverrà per rimuoverla. Recentemente un albero era caduto sempre a causa del maltempo ma in viale Europa