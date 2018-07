Maltempo in Brianza: nella notte il Seveso supera i livelli di guardia a Cesano Maderno. Alberi sradicati a Varedo. Diverse squadre dei Vigili del fuoco in azione.

Maltempo in Brianza

Il maltempo di questa notte ha creato seri problemi, oltre che a Pozzo d’Adda colpita da una tromba d’aria, anche in Brianza. In particolare nelle zone di Cesano Maderno e di Varedo.

Il Seveso supera i livelli di guardia

A Cesano questa notte il fiume Seveso ha superato i livelli di guardia. In circa mezz’ora infatti, a causa delle forti piogge, il livello dell’acqua si è alzato improvvisamente raggiungendo livelli preoccupanti, ma fortunatamente non è uscito dagli argini, come invece era sembrato in un primo momento. La vera esondazione è stata nel Milanese, intorno alle 3, con seri problemi nella zona di viale Fulvio Testi e viale Sarca. Le conseguenze si riscontrano ancora questa mattina: viale Sarca è stato riaperto intorno alle 7, mentre il Fulvio Testi ancora è chiuso per mettere in sicurezza la zona compresa tra via Ca’ Granda e viale Marche, in entrambe le direzioni.

A Cesano ci sono stati anche interventi per alberi sradicati e l’allagamento del sottopasso che va alla Snia.

Danni a Varedo

A Varedo invece sono stati diversi gli alberi sradicati dal forte vento. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per liberare le strade dai grossi tronchi. Molti gli allagamenti, in particolare nei sottopassi.

L’allerta resta alta visto che nelle prossime ore sono attesi nuove piogge.

Danni in tutta la Brianza

Il maltempo di questa notte ha fatto parecchi danni in tutta la Brianza e nei territori limitrofi. Ecco tutti gli articoli con foto e video:

Ecco foto e video (Daniele Bennati)