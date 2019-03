(video riferito ai maltrattamenti nell’asilo nido di Varzi)

Maltrattamenti al nido: due maestre violente finiscono ai domiciliari. Una maestra di 58 anni ai domiciliari a Cernobbio. Nel Pavese stessa misura per la titolare di un nido.

Maltrattamenti al nido: maestra violenta nel Comasco

Ancora casi di maltrattamenti all’asilo nido da parte delle educatrici. La cronaca questa mattina ci porta in provincia di Como, a Cernobbio, dove una maestra di 58 anni è finita agli arresti domiciliari. In base a quanto riportato dal GiornalediComo.it la donna avrebbe avuto condotte violente nei confronti dei piccoli di età compresa tra i 3 e i 18 mesi in un asilo nido Cernobbio.

Un altro caso a Pavia

Un altro drammatico caso di violenza nei confronti dei bambini arriva da Pavia. Più precisamente da Varzi dove, nelle scorse settimane, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti su presunte condotte anomale da parte della titolare dell’asilo nido. Le indagini sono partite immediatamente e la Guardia di finanza di Voghera è riuscita a incastrare l’educatrice che si rendeva responsabile di maltrattamenti ai danni dei piccoli. Bambini di età compresa tra uno e tre anni, costretti a subire violenze continue: spinte, strattoni, schiaffi e violenze psicologiche ben documentate dal filmato shock che vi abbiamo mostrato in apertura di articolo.

Come riportano i colleghi del GiornalediPavia.itle prove raccolte hanno immediatamente convinto l’autorità giudiziaria pavese a disporre la misura degli arresti domiciliari per la maestra, M.F., 50 anni, titolare della struttura. Denunciate a piede libero anche due collaboratrici, per abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori.

In Brianza un caso simile a Varedo

Purtroppo anche la Brianza non è nuova a fatti di questo genere. Ricordiamo il precedente di Varedo dove una maestra italiana che insegnava in una scuola materna è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti degli alunni della sua classe, tutti di età compresa tra i 4 e i 6 anni.

Violenze anche a Pero

Poi c’è stato il caso di Pero, dove nel novembre scorso, i Carabinieri hanno predisposto gli arresti domiciliari per un maestro di una scuola materna. I militari nel corso dell’indagine hanno documentato ben 42 episodi violenti ai danni dei bambini.

E a Vercelli

Salgono invece a 52 gli episodi di violenza documentati in una scuola dell’infanzia di Vercelli. Una vicenda che risale al 2017 e che aveva portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La decisione del giudice è arrivata nel maggio 2018: due maestre sono state condannate a 2 anni e 4 mesi di carcere. Assolta invece la fiduciaria della scuola, su cui pendeva l’accusa di favoreggiamento. La vicenda aveva fatto scalpore in tutta Italia.

Il caso della materna di Susa

Infine ricordiamo anche un altro caso, sempre in Piemonte, nel gennaio 2018. A finire ai domiciliari un’insegnante 59enne di Susa, accusata di aver strattonato offeso e anche colpito alcuni alunni di una scuola dell’Infanzia. Come per Vercelli le prove sono state fornite da video girati da telecamere nascoste.

