Maxi tamponamento a Briosco, sei veicoli coinvolti.

Sei veicoli coinvolti

Maxi tamponamento sabato mattina in Valassina all’altezza di Briosco, in direzione nord. L’incidente è accaduto intorno alle 11.30. Coinvolti sei veicoli. Il conducente dell’Evoque M.A.V., classe 1964 di Briosco, è stato tamponato da un’Audi A1 condotta da Z.M., 21enne di Seveso che viaggiava con N.F., 19enne di Cesano Maderno. Successivamente la Hunday I30 di G.A., impiegato di Cesate di 43 anni che viaggiava con I.S., 44enne e due bambine di 11 e 8 anni è stata tamponata da un’Audi A3, guidata da C.A., 47enne di Carate Brianza con a bordo una 47enne di Nova Milanese. Infine l’Alfa Stelvio del 42enne di Lissone M.R., che viaggiava con la 40enne C.S., è stata tamponata dalla Toyota Yaris guidata da un 19enne di Settimo Milanese F.C. A bordo con lui tre ragazze di Milano coetanee. L’incidente rilevato dalla Polizia stradale di Seregno ha causato lunghe code e pesanti i disagi alla circolazione.

30enne cade dalla moto

Un altro incidente è accaduto venerdì a Carate Brianza in direzione sud. Erano circa le 15.10 quando il motociclista D.A., 30enne residente a Seveso, di professione geometra, a causa del traffico intenso ha perso il controllo della moto, una Ktm, ed è caduto al suolo. Soccorso dall’ambulanza, è stato trasportato in ospedale a Desio per essere sottoposto ad accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Tamponamento a Monza

Lunedì all’alba si è verificato un tamponamento anche a Monza. Erano circa le 4.45 quando la conducente di una Peugeot 107, P.V., 25enne impiegata, ha perso il controllo dell’auto a causa della pioggia e, dopo aver fatto un testa a coda, è finita contro la Renault Captur di F.D., 56enne di Lissone, di professione operaio. La donna è finita in ospedale al San Gerardo di Monza.