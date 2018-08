Doveva sostituire i colleghi, invece ne approfittava per mettere le mani addosso alle loro assistite. Molestie sessuali vere e proprie quelle perpetrate da un medico di base sostituto, come riportano i colleghi di GiornalediComo.it

Medico di base sostituto e… maniaco

Un caso spinoso per i Carabinieri della Stazione di Porlezza, nel Comasco, vicino al confine svizzero. Tutto è iniziato a novembre 2017 quando una giovane donna si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare una violenza sessuale. Il tutto nello studio del medico di base dove s’era recata per un consulto. Una accusa grave ma soprattutto difficile da dimostrare. L’episodio infatti l’ha vista vittima di palpeggiamenti indesiderati durante una visita ginecologica non necessaria per i sintomi che la donna aveva confidato al medico.

Una lunga indagine

Quindi il lavoro delicato e certosino dei Carabinieri che ha portato alla raccolta di altre 6 testimonianze di pazienti che dal 2010 al 2017 avevano subito la stessa sorte ma avevano cercato di rimuovere quel tremendo episodio. Nessuna donna prima, purtroppo, lo aveva denunciato. Tutte avevano cercato semplicemente di dimenticare; per alcune di loro il racconto ai Carabinieri è stato il primo e l’unico di quel tremendo episodio.

Identico modus operandi

Tutte hanno raccontato lo stesso tipo di modus operandi. Arrivate dal medico che sostituiva il proprio e segnalati i fastidi o sintomi della propria patologia, venivano sottoposte ad una visita completa del corpo. E proprio in quel momento così delicato, durante il quale una persona di affida ad uno specialista, sarebbero state palpeggiate nelle parti intime, senza nessuno strumento sanitario e in taluni casi anche senza gli appositi guanti.

