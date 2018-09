Meda: minorenne aggredito da due stranieri finisce in ospedale. E’ accaduto ieri sera alle 22 in via Cialdini. Il ragazzino portato in ospedale: per lui 10 giorni di prognosi.

Un ragazzino di 16 anni è stato aggredito ieri sera intorno alle 22 in via Cialdini a Meda, una zona priva di videosorveglianza. Il giovane si trovava assieme ad un gruppo di amici quando, secondo il racconto fornito ai Carabinieri di Seregno dalla stessa vittima, è stato raggiunto da due uomini stranieri in bicicletta in probabile stato di ubriachezza.

E’ nata una accesa discussione e al termine uno dei due stranieri, probabilmente dell’Est Europa, avrebbe estratto una bottiglia di birra lanciandola proprio contro il ragazzino. Il giovane è stato quindi soccorso dal 118 e portato in ospedale a Desio dove è stato medicato.

Ha riportato ferite da taglio al braccio e alla mano guaribili, secondo i medici, in una decina di giorni.