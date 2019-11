Minorenne investito davanti all’oratorio di Santa Valeria di Seregno. E’ successo pochi minuti fa in via Wagner.

Minorenne investito

Minorenne investito intorno alle 11.30 in via Wagner, all’altezza del civico 95, davanti all’oratorio e al teatro parrocchiale di Santa Valeria. Uno studente di 15 anni è stato investito da un’auto al momento di attraversare la strada.

I soccorsi per il 15enne

In via Wagner è arrivata un’ambulanza del “118” della Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre a una pattuglia della Polizia locale per rilevare l’incidente. Dalle prime informazioni raccolte il ragazzino si sarebbe allontanato da un adulto, al quale era affidato.

Nessuna conseguenza grave

Lo studente 15enne è stato assistito dal personale del “118” a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, attivata in codice giallo. Per il minorenne in seguito non si è reso necessario il trasporto all’ospedale.

