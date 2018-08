Ragazzino minorenne nei guai per furto aggravato. Il giovane, marocchino e incensurato, erta riuscito a eludere i controlli alle casse del Carrefour di Meda. Ma è stato beccato dai Carabinieri.

Nei giorni scorsi, durante la notte era riuscito ad asportare dal supermercato Carrefour di via Indipendenza a Meda una bottiglia di wodka e altri generi alimentari, per un valore di poche decine di euro.

I Carabinieri, in servizio di pattugliamento, lo hanno notato con la bottiglia in mano mentre si allontanava dal punto vendita con fare sospetto. E’ stato quindi deferito dall’Arma locale per furto aggravato. Si tratta di un minorenne marocchino, incensurato, che era riuscito a eludere i controlli alle casse per poi andarsene senza pagare.