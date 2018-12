Morso al volto da un cane finisce in ospedale. Disavventura per un 29enne ieri pomeriggio in un bar di Nova Milanese dove sono intervenuti i carabinieri

Morso al volto da un cane finisce in ospedale

Voleva accarezzare il cane, ma è stato morso in faccia ed è finito al Pronto soccorso. Per fortuna ha riportato solo lievi ferite il 29enne che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 dicembre, si era recato in un bar di via Per Incirano. Nel locale ha incontrato una persona di sua conoscenza che era a passeggio con il cane, dopo averlo salutato si è avvicinato all’animale per accarezzarlo. Il quattro zampe però ha reagito male mordendogli il viso.

Multato il padrone dell’animale

Per soccorrere il 29enne è stata subito allertato il 118 che alle 19,45 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso. Il ragazzo è stato medicato e accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde per gli accertamenti del caso e dimesso qualche ora dopo. Nel bar sono intervenuti anche i carabinieri che hanno multato il padrone perché non aveva con sè la museruola. Al momento da parte del 29enne ferito non è stata sporta querela nei confronti del conoscente.