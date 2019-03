Nova Milanese: trovato morto all’ingresso della piattaforma ecologica. Si tratta di un uomo di 64 anni residente in paese. L’allarme questa mattina alle 7.

Nova Milanese: trovato morto all’ingresso della piattaforma ecologica

Un uomo di 64 anni, residente a Nova Milanese, è stato trovato morto questa mattina in via Degli Orti, vicino all’ingresso della piattaforma ecologica del paese.

L’allarme è scattato intorno alle 7. A chiamare i soccorsi sono stati gli operatori che lavorano all’interno della piattaforma, arrivati sul posto per il turno di lavoro. Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, giunti in pochi minuti con ambulanza e automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Hanno raggiunto via Degli Orti anche i Carabinieri di Nova Milanese.

La strada che porta alla piattaforma, una via a fondo chiuso, è stata chiusa temporaneamente per poi essere riaperta poco prima delle 9.