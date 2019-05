Otto mesi di reclusione per aver dichiarato false generalità. La sentenza del Tribunale di Monza ha colpito un 23enne nigeriano.

Otto mesi di reclusione

Otto mesi di reclusione per un 23 anni nigeriano. L’uomo aveva dichiarato falsamente le proprie generalità. Il 14 novembre del 2016 era stato fermato dalle forze dell’ordine a Biassono e durante un controllo fornì notizie fasulle rispetto alla propria data di nascita. Disse infatti di essere nato due anni prima rispetto alla data reale. Le forze dell’ordine da verifiche più approfondite si resero conto che c’era un’anomalia.

Il giovane africano fu quindi denunciato all’autorità inquirente. E l’altra settimana è stato condannato dal giudice monocratico del tribunale di Monza, Giovanni Gerosa.

Anche la Procura monzese, rappresentata in aula dal vice procuratore onorario, Paola Suglia, aveva chiesto la condanna dell’imputato. Richiesta di un anno di reclusione, ma il giudice ha ridotto lievemente la proposta della Pubblica Accusa portando la pena finale a 8 mesi. Non è chiaro il motivo per cui il nigeriano ha fornito delle false generalità ai carabinieri. Quasi certamente, visto come è andata a finire, se ne sarà successivamente pentito.

