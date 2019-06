Paura a Giussano per un incendio in via Petrarca. La colonna di fumo nero, altissima, era visibile anche da molto lontano. Fortunatamente i Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Paura a Giussano

Una colonna di fumo visibile anche da molto lontano. E la paura, di chi si trovava nei paraggi, che le fiamme divampassero in modo ancora più potente, andando a divorare gli edifici della zona. I Vigili del fuoco, però, sono riusciti a domare le fiamme del rogo che si è sviluppato oggi, domenica 16 giugno, a Giussano, in via Petrarca, all’esterno di una ditta. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i Carabinieri. Non sembra che ci siano dei feriti o delle persone rimaste intossicate.