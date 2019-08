Perde il controllo della moto e cade a terra: 18enne gravissimo. Il ragazzo soccorso a Meda intorno alle 19.20 è stato portato al Niguarda in codice rosso.

Sono molto gravi le condizioni di un 18enne che nella serata di ieri, intorno alle 19.20, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un incidente stradale avvenuto a Meda.

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento il ragazzo si trovava in sella alla sua moto in via Indipendenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati velocemente i volontari di Seregno soccorso e l’auto con i medico a bordo. Purtroppo dopo le prime cure sul posto, le condizioni del giovane sono apparse gravissime ed è stato quindi disposto il trasferimento all’Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Una volta giunto in ospedale il 18enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri di Meda. I primi accertamenti escludono, al momento, il coinvolgimento di terzi.