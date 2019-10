Perde il controllo dell’auto e si ribalta: traffico in tilt in Statale 36. L’incidente poco prima delle 16 all’altezza di Monza.

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: traffico in tilt in Statale 36

Carambola in Statale 36 poco prima delle 16. In base a quanto è stato possibile accertare un 55enne ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando e all’altezza di viale Elvezia, in direzione Milano, è finito contro il guardrail per poi ribaltarsi più volte.

Fortunatamente, in base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, pare che il 55enne non abbia riportato gravi conseguenze. Dopo essere stato visitato sul posto dai volontari dell’Avis Meda è stato trasportato precauzionalmente in ospedale in codice verde.

Traffico bloccato

Il traffico invece sta subendo pesanti ripercussioni: il traffico al momento è in tilt in direzione Milano. Congestionata la circolazione anche in direzione Lecco per la presenza di curiosi.