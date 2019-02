Polizia locale soprende giovane irregolare al centro massaggi cinese. La ragazza di 27 anni è stata accompagnata in Questura e rimpatriata

Giovane irregolare al centro massaggi cinese

La Polizia locale ha fatto rimpatriare una 27enne cinese che mercoledì scorso è stata sorpresa all’interno del centro massaggi di corso Italia. La ragazza quando ha aperto la porta agli agenti era in accappatoio, nella sala accanto la attendeva un cliente. I vigili erano entrati per notificare un atto legato al ricorso fatto dalla titolare per un verbale di cinquemila euro inerente ad alcune irregolarità igienico-sanitarie.

Aveva un visto turistico scaduto

Controllati i documenti della ragazza, la Polizia locale ha accertato che aveva un visto turistico ormai scaduto: era arrivata in Italia il 25 dicembre, mentre il certificato era valido solo per 30 giorni. Inoltre non risultava in possesso di alcun attestato professionale per svolgere la professione di massaggiatrice, stava quindi esercitando senza alcun titolo.

E’ stata rimpatriata

La donna è stata accompagnata in Questura per il fotosegnalamento e dopo due giorni rimpatriata in Cina. La titolare del centro massaggi, anche lei cinese ma regolarmente in Italia, non era presente al momento dei fatti perché si trovava all’estero. L’attività dunque è temporaneamente chiusa. La Polizia locale ha intenzione di convocarla in comando in quanto rischia una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.