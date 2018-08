Intervento dei Vigili del fuoco di Lissone poche ore fa per uno sciame di calabroni.

Pompieri a Sovico

L’allarme è scattato in mattinata in via Lambro all’angolo con via Meda. A pochi passi dal campo sportivo. Presso un’abitazione privata sono stati avvistati numerosi calabroni. Preoccupati i proprietari hanno quindi allertati i Vigili del fuoco.

L’intervento in via Meda

In pochi minuti sono arrivati sul posto i pompieri di Lissone muniti di tutta l’attrezzatura necessaria per eseguire la bonifica. Una volta allontanati i calabroni, la situazione è tornata alla normalità.